Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 13,40 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,40 EUR ab. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 13,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133.218 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 13,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,551 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,32 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 15.02.2024 vor. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 1.886,00 EUR umsetzen können.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2024 aus.

