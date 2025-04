Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 21,57 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 21,57 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,25 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 21,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.405.720 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 25,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 16,78 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2024). Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 78,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,850 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 21,59 EUR.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 09.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

