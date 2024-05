Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Mittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 14,13 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 14,13 EUR. Bei 14,22 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,11 EUR. Bisher wurden heute 676.622 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2024 bei 14,33 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 1,38 Prozent zulegen. Am 18.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,11 EUR ab. Mit Abgaben von 35,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,555 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,82 EUR.

Am 15.02.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,24 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Commerzbank-Aktie.

