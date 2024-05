Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 14,18 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 14,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 14,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,11 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.502.666 Stück gehandelt.

Bei 14,33 EUR erreichte der Titel am 29.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2023 (9,11 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 55,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,555 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,82 EUR an.

Commerzbank gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,24 Prozent auf 6,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Commerzbank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

