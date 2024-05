Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 14,13 EUR.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 14,13 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,17 EUR aus. Bei 14,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 90.786 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 14,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2024). Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 1,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.05.2023 bei 9,11 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 55,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,555 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,82 EUR.

Commerzbank ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,00 Mrd. EUR – ein Plus von 34,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 4,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Commerzbank dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

