Commerzbank Aktie News: Commerzbank tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich um 09.06.2022 09:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 8,27 EUR. Bei 8,29 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 8,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 315.043 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 9,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,07 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2021 bei 5,01 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 65,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,65 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 12.05.2022. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.492,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.795,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

