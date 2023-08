Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 10,01 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 10,01 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 10,16 EUR. Bei 10,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 573.078 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 19,93 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.08.2022 bei 6,16 EUR. Abschläge von 38,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,96 EUR.

Am 17.05.2023 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.363,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.795,00 EUR umsetzen können.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

