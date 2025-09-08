Commerzbank Aktie News: Commerzbank verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 32,95 EUR.
Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,9 Prozent auf 32,95 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 32,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 247.610 Commerzbank-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 38,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,54 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 12,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR aus. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 29,27 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
