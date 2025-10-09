Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Commerzbank-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 31,54 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 31,54 EUR ab. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 31,33 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,43 EUR. Zuletzt wechselten 1.403.628 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 38,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Bei einem Wert von 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 55,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,12 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

