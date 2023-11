Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 10,53 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,53 EUR. Bei 10,57 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.616.672 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 12,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,46 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 29,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 08.11.2023. Der Umsatz wurde auf 2.727,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.795,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

