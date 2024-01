Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 11,60 EUR.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 11,60 EUR nach. Bei 11,50 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.143.375 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 3,42 Prozent niedriger. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,38 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 2.755,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.422,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,18 EUR fest.

