Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 11,57 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 11,57 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,55 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 569.443 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 3,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,15 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,38 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig wurden 2.755,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.422,00 EUR umgesetzt.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert

Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert am Nachmittag im Minus

Commerzbank-Aktie im Minus: Commerzbank beginnt angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am Mittwoch