Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 18,77 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 18,77 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 18,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,90 EUR. Bisher wurden heute 1.389.606 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 07.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,28 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,758 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 17,79 EUR.

Am 31.01.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 60,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

