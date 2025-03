Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Commerzbank

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 23,20 EUR abwärts.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 23,20 EUR abwärts. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,89 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.159.465 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,46 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,856 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,10 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 31.01.2025. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 09.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

