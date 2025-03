Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 23,72 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 23,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 323.567 Commerzbank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 24,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 1,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2024 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,50 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,856 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,10 EUR an.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 61,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,28 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

