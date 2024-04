Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittwochnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 13,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 15:51 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 13,49 EUR. Bei 13,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.348.336 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 13,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 1,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,11 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,82 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,551 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,32 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank veröffentlichte am 15.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,08 Prozent auf 2.755,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.886,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Commerzbank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Start im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert