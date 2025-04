Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 21,85 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 21,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 23,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.043.209 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,19 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 15,29 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 12,12 EUR fiel das Papier am 10.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 80,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,850 EUR je Commerzbank-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,59 EUR an.

Am 31.01.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 09.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

