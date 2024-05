Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Freitagvormittag an Boden

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 14,08 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 14,08 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 14,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,06 EUR. Bisher wurden heute 93.362 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,33 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,78 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,11 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 35,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,555 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 14,82 EUR.

Am 15.02.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,38 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

