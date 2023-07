Commerzbank im Blick

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

10.07.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 10,53 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 10,53 EUR nach oben. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 10,60 EUR zu. Bei 10,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.886.183 Commerzbank-Aktien. Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,01 Prozent. Am 16.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,47 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 17.05.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,58 Prozent auf 2.363,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.099,00 EUR erwirtschaftet worden. Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024. Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen Wie Experten die Commerzbank-Aktie im Juni einstuften So kann man auch während einer Rezession von seinen Investments profitieren

