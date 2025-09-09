Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 32,66 EUR.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 32,66 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,24 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 32,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 624.675 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 38,40 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 17,58 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,50 EUR am 11.09.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 61,73 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,956 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,27 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,14 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

