Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Freitagmittag ins Plus

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 10,81 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 2,7 Prozent auf 10,81 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.471.142 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 10.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,40 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.727,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags fester

Gewinne in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX