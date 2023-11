Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 10,49 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 10,49 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 10,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 103.731 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 12,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2022 bei 7,46 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,87 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,40 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.727,00 EUR im Vergleich zu 2.422,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

