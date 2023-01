Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag stabil

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,42 EUR

Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 9,43 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 9,47 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,36 EUR ab. Bei 9,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.182.520 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,73 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 3,08 Prozent niedriger. Bei 5,17 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 82,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,20 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 09.11.2022. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.422,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 15.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

