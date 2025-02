Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 18,84 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 18,84 EUR zu. Bei 18,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 740.300 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,38 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,42 EUR fiel das Papier am 12.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 44,72 Prozent sinken.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,758 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,79 EUR.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 60,32 Prozent zurück. Hier wurden 2,33 Mrd. EUR gegenüber 5,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Commerzbank am 13.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich im Plus

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu