Commerzbank Aktie News: Commerzbank behauptet sich am Vormittag

Die Aktie von Commerzbank zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 18,74 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 18,74 EUR. Bei 18,74 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 18,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70.520 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 1,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2024 (10,42 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 44,41 Prozent wieder erreichen.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,758 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,79 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 60,32 Prozent zurück. Hier wurden 2,33 Mrd. EUR gegenüber 5,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 12.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

