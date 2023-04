Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,85 EUR

Um 09:06 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 9,95 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,97 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 385.067 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,12 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 12,34 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 16.02.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.886,00 EUR – eine Minderung von 6,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.018,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 17.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Commerzbank die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

