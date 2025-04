Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Commerzbank im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 21,97 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 21,97 EUR zu. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 22,10 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 112.688 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 25,19 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,66 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,12 EUR fiel das Papier am 10.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 44,86 Prozent wieder erreichen.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,850 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 21,59 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 31.01.2025. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,02 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 09.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

