Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag fester

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 9,92 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 158.264 Stück.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,03 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 12,70 EUR.

Am 16.02.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.018,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.886,00 EUR.

Am 17.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 31.07.2024.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

