Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Montagvormittag tiefer

Um 11.07.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 6,17 EUR ab. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 6,09 EUR. Bei 6,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 573.396 Stück.

Bei einem Wert von 9,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 35,12 Prozent zulegen. Bei 5,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,83 EUR.

Commerzbank ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.099,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 02.08.2023.

In der Bilanz 2020 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie stehen.

