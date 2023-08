Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Vormittag an

So bewegt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 10,10 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 10,10 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,05 EUR. Zuletzt wechselten 211.285 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.08.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,96 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,12 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 17.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.363,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

