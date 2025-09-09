DAX23.650 +0,1%ESt505.370 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.607 +0,2%Euro1,1692 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.630 -0,3%
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

11.09.25 09:25 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 32,29 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,41 EUR -0,04 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 32,29 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 32,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 114.322 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 38,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). 18,92 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 132,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,27 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie nach der Rally: JPMorgan stutzt Commerzbank und fokussiert sich auf größten Konkurrenten

Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. legen vor Pariser Abstimmung zu

UniCredit- und Commerzbank-Aktien in Grün: Anteil an Commerzbank soll auf 30 Prozent steigen

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

