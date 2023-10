Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Mittwochmittag ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,36 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,36 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 10,29 EUR. Bei 10,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.083.291 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 13,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,38 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,25 EUR.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,46 Prozent auf 2.363,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.795,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

