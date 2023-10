Commerzbank Aktie News: Commerzbank stabilisiert sich am Vormittag

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Commerzbank-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 10,43 EUR.

Die Commerzbank-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,43 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 10,44 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,40 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,41 EUR. Zuletzt wechselten 72.015 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,00 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,25 EUR.

Am 17.05.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Commerzbank.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

