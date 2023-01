Commerzbank Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Commerzbank

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,43 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 9,29 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,26 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,33 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 326.529 Aktien.

Am 04.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 4,50 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 09.11.2022. Der Umsatz lag bei 2.422,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.492,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

