Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 10,61 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 10,61 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 10,61 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.309.860 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 13,15 Prozent zulegen. Bei 8,31 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 21,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,353 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,19 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 08.11.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.755,00 EUR im Vergleich zu 2.422,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Commerzbank-Aktie.

