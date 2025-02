Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Vormittag fester

Kurs der Commerzbank

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 18,93 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 18,93 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 19,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 258.484 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,92 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.02.2024 bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 44,86 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,758 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,79 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 31.01.2025. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 60,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 13.02.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,27 EUR je Aktie aus.

