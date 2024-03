Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 11,57 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 11,57 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 11,59 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 11,25 EUR. Zuletzt wechselten 6.082.579 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,94 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,20 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 8,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 39,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,552 EUR je Commerzbank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,32 EUR angegeben.

Am 15.02.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.755,00 EUR – ein Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 1.886,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

