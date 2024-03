Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Vormittag fester

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 11,27 EUR zu.

Das Papier von Commerzbank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,27 EUR. Bei 11,28 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 11,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 132.937 Commerzbank-Aktien.

Am 08.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,31 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 26,26 Prozent Luft nach unten.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,552 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,32 EUR.

Am 15.02.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig wurden 2.755,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 1.886,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Commerzbank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

