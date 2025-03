Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag im Plus

Commerzbank im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 22,80 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 22,80 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 22,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 151.955 Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 24,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 5,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.03.2024 (11,07 EUR). Abschläge von 51,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,849 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 31.01.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 09.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

