Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag nahe Nulllinie

Commerzbank 9,82 EUR

-0,35%

Mit einem Wert von 9,84 EUR bewegte sich die Commerzbank-Aktie um 11:46 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,92 EUR. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 9,79 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.740.945 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 74,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 12,34 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 16.02.2023. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.018,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.886,00 EUR.

Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2023 wird am 17.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 08.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,788 EUR je Aktie belaufen.

