Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Vormittag vor

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 9,90 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 9,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,90 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 257.360 Aktien.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Gewinne von 17,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 16.07.2022 auf bis zu 5,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 75,29 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,34 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 16.02.2023 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.018,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.886,00 EUR.

Am 17.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,788 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

