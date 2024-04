Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Freitagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 13,09 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 13,09 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,17 EUR aus. Bei 13,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.483.846 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,62 EUR. Gewinne von 4,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 18.05.2023 Kursverluste bis auf 9,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 43,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,551 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,32 EUR an.

Am 15.02.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.886,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Commerzbank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Börse Frankfurt in Rot: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX nachmittags