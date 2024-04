Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag nahezu unverändert

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 13,02 EUR zeigte sich die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 13,19 EUR. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 12,91 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.856.059 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 13,62 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 4,61 Prozent zulegen. Am 18.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,551 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,54 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 15.02.2024 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 1.886,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

