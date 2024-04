Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag freundlich

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 13,08 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 13,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 13,17 EUR. Mit einem Wert von 13,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 596.163 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 13,62 EUR. 4,09 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,11 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,38 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,551 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,32 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.886,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

