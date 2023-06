Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,91 EUR

Das Papier von Commerzbank legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 9,94 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,07 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.580.978 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 20,73 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 16.07.2022 Kursverluste bis auf 5,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 43,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,16 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 17.05.2023 vor. Auf der Umsatzseite standen 2.363,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.099,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 04.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

