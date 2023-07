Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Nachmittag fester

Commerzbank im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,93 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,93 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 10,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.372.132 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 48,28 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,47 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent auf 2.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

