Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag in Grün

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 7,77 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 7,91 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.396.410 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,28 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 5,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2021). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 8,72 EUR angegeben.

Am 03.08.2022 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Auf der Umsatzseite standen 2.795,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.048,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 09.11.2023.

Analysten gehen davon aus, dass Commerzbank 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Deutsche Bank, Commerzbank & Co.: Bank-Aktien im Umfeld steigender Zinsen weiter stark

Commerzbank-Aktie im Aufwind: Commerzbank-Chef rechnet weiterhin mit Milliardengewinn 2022 - staatlicher Commerzbank-Ausstieg verneint

August 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Commerzbank-Aktie angepasst

