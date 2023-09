Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 9,54 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 9,54 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 9,61 EUR zu. Bei 9,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 212.642 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. 25,81 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,98 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,91 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem Umsatz von 2.363,00 EUR, gegenüber 2.795,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,46 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Commerzbank am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte Commerzbank die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

