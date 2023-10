Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 10,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 10,30 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,29 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.827.348 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 16,55 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 7,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,25 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 17.05.2023 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 2.363,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.795,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Commerzbank am 08.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie dennoch gefragt: Verbraucherzentrale bringt Streit um Strafzinsklauseln vor BGH

So schätzen Analysten die Commerzbank-Aktie ein

Alphabet-Aktie an der NASDAQ höher: Erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland öffnet