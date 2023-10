Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Vormittag an

Commerzbank im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 10,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 10,42 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,44 EUR aus. Bei 10,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.378 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 15,21 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,00 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 32,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,25 EUR angegeben.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,46 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,788 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie dennoch gefragt: Verbraucherzentrale bringt Streit um Strafzinsklauseln vor BGH

So schätzen Analysten die Commerzbank-Aktie ein

Alphabet-Aktie an der NASDAQ höher: Erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland öffnet